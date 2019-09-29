https://static.news.ru/photo/199f080a-e2ad-11e9-a43d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Введение в эксплуатацию запланированного к постройке нового энергоблока на атомной электростанции «Дукованы» в Чехии будет осуществлено не ранее 2038–2040 годов.

Министр Гавличек постоянно говорит, что удастся успеть к 2035 году. В таком случае это строительство должно действительно стать приоритетным, — цитирует РИА Новости руководителя Государственного управления по ядерной безопасности страны Дану Драбову.

Председатель правительства, министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек в июле заявил журналистам, что власти приняли решение о строительстве на АЭС «Дукованы» нового энергоблока мощностью 1200 МВт взамен одного из старых. Примерная стоимость составляет около $4,5 млрд.

Ранее News.ru писал, что госкорпорация «Росатом» намерена принять участие в тендере на строительство новых блоков атомной электростанции в Чехии. Компания пойдёт на этот шаг в том случае, если условия чешской стороны будут привлекательными.

Атомная электростанция «Дукованы» расположена на юго-востоке Чехии. На ней действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440, они были введены в работу в 1985–1987 годах.