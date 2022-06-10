Новый экзамен для Макрона

Фото: IMAGO/Aurelien Morissard/Global Look Press

Эммануэль Макрон

В воскресенье стартует основной этап выборов в Национальное собрание Франции.

Говоря о старте первого тура, мы имеем ввиду то обстоятельство, что избиратели придут к урнам уже в самой метрополии. За границей же голосование прошло заранее. Блок действующего президента Эммануэля Макрона «Вперед, Франция!» пока подтвердил свою популярность среди экспатов. Единственным исключением стало поражение в Испании и Португалии недавнего премьера Мануэля Вальса, который потерял шансы активно вернуться во французскую политику. Ну, собственно, французская конституция Пятой республики и была задумана так, чтобы премьер принимал на себя все тумаки от недовольной экономическим положением общественности.

Теперь же, после своего недавнего переизбрания Эммануэлю Макрону придется пройти через своеобразный плебисцит, который отнюдь не гарантирует его блоку сохранение стабильного большинства в парламенте. Притом, что французские выборы в два тура, когда во втором происходит политическая консолидация вокруг одного из двух вышедших в «финал» кандидатов, чаще способствовали сохранению в парламенте право-центристского большинства. В то же время левые, а в последние годы и кандидаты от партии Марин Ле Пен, неизменно уступали мандаты именно во втором туре, столкнувшись с консолидированной «буржуазной» системой. Потому-то у «Национального объединения» Ле Пен весьма скромное представительство в Национальном собрании, несмотря на ее успехи на президентских выборах.

И тем не менее, в последние годы над руинами компартии, да и социалистов взошла звезда Жан-Люка Меланшона, который уступил всего процент Марин Ле Пен и чуть не сломал удобный для Макрона сценарий второго тура президентских выборов. Обычно Меланшон, лидер «Непокоренной Франции», отличался исключительной изобретательностью в ведении своей кампании. И умудрялся выступать сразу на нескольких митингах одновременно, используя свои голограммы. Сейчас явно Франция в силу известных циклов и движения маятника настроений склоняется к левым. Меланшон же обещал вывести страну из НАТО, избавиться от американского диктата. И в то же время призывал своих соратников не голосовать за Ле Пен, заслужив подозрение в спойлерстве. Впрочем, фаворит левого электората и натурализованных эмигрантов в последние недели успешно педалирует тему полицейского произвола, связав его с непродуманными решениям правительства. Так что он действует на всех фронтах.

Фото: Denis Thaust/Global Look Press Жан-Люк Меланшон

Сейчас, конечно, конфликт на Украине в той или иной степени повлияет и на ход выборов, и осуждение «российской агрессии» становится общим трендом для французского политического истеблишмента. Притом, что, хоть Франция, получающая газ из Алжира, в меньшей степени зависит от последствий антироссийского эмбарго, но кризисные явления чувствуются и в «шестиугольнике». Потому левые клеймят непродуманные санкции, вредящие Европе, и резко критикуют подчинение безапелляционному штатовскому диктату.

Не случайно и сам Макрон активно делает ставку на свою внешнеполитическую деятельность, подчеркивая статус Франции как великой державы. Другое дело, что его сто часов телефонных переговоров с Владимиром Путиным не привели к конкретным результатам, поскольку президент не рискует выходит за установленные янки «красные флажки».

В целом же французские выборы 577 депутатов Национального собрания — это первые выборы в ведущей стране Европейского союза в обстановке военного конфликта, активно влияющего на обстановку в Старом Свете. А потому даже опосредованная реакция на новые политические тренды французского избирателя, традиционно настроенного менее антироссийски, чем его североевропейский собрат, крайне интересна.