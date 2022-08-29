Новый британский авианосец сломался при выходе в море Новый британский авианосец HMS Prince of Wales сломался при выходе в море

Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Авианосец HMS Prince of Wales

Новый британский авианосец HMS Prince of Wales сломался вскоре после того, как отошел от берегов Великобритании для участия в учениях с США. Для устранения неполадок корабль стоимостью в три миллиарда фунтов стерлингов поставили на якорь вблизи острова Уайт, сообщает Sky News.

В военно-морском флоте Великобритании телеканалу заявили о наличии некоей «механической проблемы». О «серьезной технической неисправности» говорит профильное издание Navy Lookout. Оно предположило, что у авианосца может быть поврежден правый гребной вал.

Авианосец HMS Prince of Wales уже ломался. В 2020 году он на полгода вышел из строя после затопления его машинного отделения. Тогда он также не попал на учения с моряками США.

Ранее стало известно, что в декабре 2020 года кораблю запретили покидать Портсмут по соображениям безопасности из-за поломки системы пожаротушения, утечка из которой повредила машинное отделение. Тогда тысячи галлонов морской воды хлынули в машинное отделение и затапливали электрические щиты на протяжении более 24 часов.