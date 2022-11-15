Новые взрывы прогремели в Киеве

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Новые взрывы прогремели в Киеве, сообщает украинское издание «Странa.ua». Точное число взрывов не называется, однако мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Печерском районе столицы есть попадание в многоэтажный дом.

В Киеве продолжаются взрывы, — говорится в сообщении.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что ситуация в стране после ударов по объектам инфраструктуры критическая. У половины жителей Киева сейчас нет электричества. Он призвал не покидать укрытий.

15 ноября украинские Telegram-каналы сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и в других областях страны прогремели взрывы. В регионах работают системы противовоздушной обороны. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Власти Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Волынской областей сообщили о прилетах по объектам критической инфраструктуры. Взрыв произошел на объекте инфраструктуры в Кременчугском районе Полтавской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Дмитрий Лунин.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. Удары начались через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины