Новые прилеты по украинским городам: где произошли взрывы

Фото: twitter.com/Yurko_sViy/Global Look Press

Новая серия взрывов прогремела в нескольких частях Украины, сообщило Министерство цифровой трансформации страны. В части украинских регионов также была объявлена воздушная тревога.

Где произошли взрывы

Ночью 23 июля Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о серии взрывов на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областях. Как отметило министерство, в частях Запорожской области были зафиксированы пуски корректируемых авиационных бомб Воздушно-космических сил России. Минобороны РФ эту информацию не подтверждало.

Также Telegram-канал «Харьковское направление» сообщил об ударах по Купянску и другим объектам ВСУ. Воздушные силы Украины объявили об активности сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22м3, вылетевших с аэродрома Моздок, а также о пусках крылатых ракет и противокорабельных снарядов «Оникс» по направлению Одессы. Telegram-канал «Украина.ру» добавил, что авиация направлялась к Черному морю. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что к Одессе и Николаеву из Крыма были направлены ракеты береговых комплексов «Бал», а также бомбардировщики Ту-22. МО РФ эту информацию пока не подтверждало.

Позже Telegram-канал «Украина.ру» сообщил о новой серии взрывов в Одессе. Также он написал о работе противовоздушной обороны. В свою очередь Воздушные силы Украины объявили о пуске сверхзвуковых противокорабельных ракет Х-22 в Одесской области. Минобороны России пока не подтвердило эти данные.

Telegram-канал «Военная хроника» также написал о волне крылатых ракет в Одессе. По его данным, было зафиксировано не менее семи прилетов. Канал сообщал и о летящих в сторону Очакова, Черноморска и Николаева ракетах. Согласно предварительным данным канала, применялись крылатые и противокорабельные ракеты, П-800 и беспилотники «Герань». МО РФ эти данные не подтверждало.

«Военная хроника» добавила, что украинские снаряды С-300 после запуска падали на землю, а две ракеты ВСУ не смогли добраться до цели. Украинский канал ТСН сообщил о сильных пожарах в Одессе после взрывов. Также Воздушные силы Украины написали о взрывах в подконтрольном украинским властям городе Запорожье.

Где была объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявляли на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областях. Министерство цифровой трансформации Украины сообщило также о сиренах в Одессе и Николаевской области.

Что произошло ранее

Днем 22 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия нанесла 35 ударов по селу Журавлевка. По его словам, был выпущен 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО. Также село атаковали дроном-камикадзе и обстреляли из гранатомета десять раз.

Позже глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке украинского беспилотника на Красногвардейский район. Удар спровоцировал детонацию на складе боеприпасов. По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. МО РФ эту информацию не комментировало.

Позже Telegram-канал «Рыбарь» сообщил об ударе Вооруженных сил Украины по Крыму британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Согласно информации канала, прилет пришелся на нефтехранилище и склад боеприпасов Черноморского флота, из-за чего возник крупный пожар. Министерство обороны России информацию не подтверждало.

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