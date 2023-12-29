«Новые победы России»: на Западе озвучили последствия сдачи Марьинки Экс-полковник Кемп: сдача ВСУ Марьинки стала ударом по западной поддержке Киева

Фото: МО РФ

Отступление ВСУ из Марьинки стало еще одним ударом по международной поддержке Украины, написал отставной британский полковник Ричард Кемп в статье для Telegraph. По мнению аналитика, дальше будет только хуже, поскольку боевые провалы ВСУ продолжат ухудшать перспективы Киева на хороший исход в конфликте с Москвой.

Еще один удар по международной поддержке Украины, которая ослабевает уже несколько месяцев, а впереди будет еще хуже <...>. Следующий год будет определяющим в Европе <...>. Вероятно, он будет включать в себя новые победы России на Украине, — резюмировал военный.

Ранее в США предположили, что потеря контроля ВСУ над Марьинкой может подорвать позиции Украины и на других участках фронта. Там отметили, что моральный дух украинских военнослужащих может сильно ослабнуть, благодаря чему ВС РФ заставят противника отступить и из соседних городов тоже.

При этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что освобождение Марьинки позволит вздохнуть нескольким районам Донецка. По его словам, именно с территории этого города, который был одним из самых укрепленных опорных пунктов противника, девять лет прилетали снаряды по Кировскому и Петровскому районам Донецка. Теперь, полагает Пушилин, обстрелов будет меньше.