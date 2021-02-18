Мутацию коронавируса B.1.525 обнаружили в Норвегии

https://static.news.ru/photo/2fb980f2-7208-11eb-9554-96000091f725_660.jpg Фото: Mathias Bergeld/Keystone Press Agency

Случаи заражения новой мутацией коронавирусной инфекции, получившей ранее название B.1.525, зафиксированы в Норвегии. В настоящее время обнаружено 10 случаев заражения, сообщают местные СМИ.

Мы пока не знаем о том, является ли он более заразным, но такое может быть, — заявила директор департамента института здравоохранения Норвегии Лине Вольд в эфире телеканала NRK.

За прошедшие 24 часа на территории страны были выявлены около 10 случаев заражения, ранее этот же штамм был обнаружен у 30 человек, прибывших в скандинавскую страну из США, Великобритании и Дании.

Штамм коронавируса B.1.525 был выявлен в Великобритании 16 февраля. Ранее сообщалось, что случаи заражения этим видом коронавируса были зафиксированы в 10 странах, при этом наибольшее число заболеваний — в Дании (35) и Соединённом Королевстве (33).

Как сообщал NEWS.ru, накануне в лаборатории Vita в Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса. Он получил название Fin-796H. В сообщении учёных говорится, что ранее неизвестный вариант коронавируса был обнаружен в образце из южной части страны. Мутации в этом варианте затрудняют обнаружение хотя бы в одном из рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов.