Новую мутацию COVID-19 нашли в Греции

https://static.news.ru/photo/036c9b4e-4df3-11eb-b070-fa163e074e61_660.jpg Фото: NIAID/flickr.com

Медики в Греции выявили новый штамм коронавируса, обнаруженный ранее в Великобритании.

Более заразную мутацию вируса нашли в четырёх образцах, которые были переданы Институту медико-технологических исследований Афинской академии, передаёт телеканал Antenna. Журналисты считают, что появление британского штамма COVID-19 вынудило местные власти ввести более строгий карантин.

2 января кабмин Греции продлил введённый в стране всеобщий карантин до 11 января и ужесточил его условия, отменив послабления, которые были объявлены перед новогодними праздниками.

Представитель правительства Стелиос Петсас отметил, что эпидемиологическая ситуация в Греции в последнее время улучшилась, но количество случаев заражения коронавирусом по-прежнему велико, как и нагрузка на систему здравоохранения. Новые меры направлены на дальнейшее сокращение распространения инфекции.

Согласно распоряжению правительства, с 3 по 11 января в Греции приостанавливают работу парикмахерские, маникюрные салоны, книжные магазины. Останутся закрытыми храмы, а в день Богоявления не будет освящения вод на открытом воздухе. Кроме того, увеличивается продолжительность комендантского часа, он будет длиться с 21:00 до 05:00.

Ранее стало известно, что новый штамм COVID-19 добрался до Таиланда. Завезла его в страну британская семья из четырёх человек. Все они помещены на карантин в частную клинику. Местные специалисты утверждают, что приняли особые меры предосторожности, чтобы не допустить распространения новой мутации коронавируса.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря. По данным специалистов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет. Из-за новой разновидности коронавируса ряд стран временно прекратили авиасообщение с Соединённым Королевством, писал NEWS.ru.