Евросоюз отправит в Армению вдвое больше наблюдателей Politico: новую миссию ЕС в Армении расширят до ста наблюдателей с мандатом на два года

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Евросоюз намерен отправить на границу Армении с Азербайджаном новую миссию, которая будет расширена до 100 наблюдателей с двухлетним мандатом, сообщает Politico со ссылкой на источники в дипслужбе европейской организации. Проект миссии будет направлен на рассмотрение в комитет по политике и безопасности в Брюсселе.

Было взаимное понимание с властями в Ереване, что есть необходимость в возобновлении присутствия, но предыдущее было слишком скромным. Теперь в регион будет направлено до 100 наблюдателей в рамках полноценной миссии по общей политике безопасности и обороны, — говорится в сообщении.

Сроки работы прошлой миссии, состоящей из 40 наблюдателей, были утверждены в октябре 2022 года главами МИД Евросоюза в Люксембурге. Сотрудники миссии, чей мандат был рассчитан на два месяца, приступили к работе в конце того же месяца. Их деятельность была завершена 19 декабря.

Ранее NEWS.ru выяснил, что европейские наблюдатели в составе новой миссии будут патрулировать всю территорию Армении, в отличие от предыдущей миссии, которая дислоцировалась только на армяно-азербайджанской границ. Их главной задачей заявляется содействие сокращению инцидентов между азербайджанской и армянской сторонами в приграничных зонах и создание условий для нормализации отношений между Баку и Ереваном.