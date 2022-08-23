Новостройки на Украине будут оснащать бомбоубежищами Президент Украины Зеленский подписал закон о бомбоубежищах в новостройках

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, обязывающий застройщиков оснащать бомбоубежищами каждый новый дом, говорится на сайте Верховной рады. Уточняется, что государственные органы будут вправе отказать в выдаче сертификата готовности объекта, если в нем не будет оборудовано укрытие. Кроме того, градостроительная документация теперь должна будет включать в себя сведения об инженерно-технических мерах гражданской защиты.

[Документ] возвращен с подписью от Президента, — сообщается на сайте парламента.

Данный закон депутаты Рады приняли в июле. Он предполагает срочное развертывание сети бомбоубежищ по всей стране.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил разместить по городу указатели к бомбоубежищам. При этом он заявил, что городу ничто не грозит, поскольку тот находится под защитой систем ПВО, а меры предосторожности следует считать «учебной тревогой».

Ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак объяснила, как найти в Москве бомбоубежище с учетом того, что их месторасположение — государственная тайна. Ссылаясь на полученные журналистами медиахолдинга «Осторожно Media» данные, она рассказала, что жители столицы могут обратиться в управу района, сотрудники которой и должны указать расположение бомбоубежища.