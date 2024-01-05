ПВО РФ отправила на дно украинский «Нептун»: новости СВО на вечер 5 января Минобороны РФ: за время СВО Героями России стали 272 человека

Фото: МО РФ

5 января дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» Вооруженных сил Украины над северо-западной частью акватории Черного моря, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что около 12:30 мск была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку на объекты РФ.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 5 января, читайте в материале NEWS.ru.

За время СВО Героями России стали 272 человека

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России 272 военным, принимавшим участие в специальной военной операции на Украине, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, еще 320 тысяч человек получили государственные награды в ходе СВО, 363 тысячи удостоились ведомственных наград.

Украина ждет начала наступления ВС РФ под Харьковом 15 января

Украина готовится к наступлению войск России под Харьковом, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на неназванных местных чиновников. В Киеве считают, что оно начнется 15 января. ВС РФ усиливают обстрелы украинских позиций и объектов ВСУ вблизи города и окрестных населенных пунктов, отмечает издание.

Фото: МО РФ

У российской армии достаточно ракет для поражения критической инфраструктуры Украины

Россия обладает достаточным количеством ракет для уничтожения критической инфраструктуры Украины и ее военных предприятий, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей». По его словам, украинская ПВО не может справиться с таким шквалом ударов.

Тотальная мобилизация приведет Украину к фатальным последствиям

План украинских властей о проведении тотальной мобилизации является самоубийственным для страны на фоне значительного падения численности населения и снижения рождаемости, заявил замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале. Он считает, что подобные шаги со стороны Киева приведут государство к фатальным последствиям.

Ходаковский подчеркнул, что в начале 2000-х население Украины составляло 36 млн человек. По истечении более двадцати лет это число достигло 20 млн. Он отметил, что такое же количество граждан проживает в Йемене. В то же время рождаемость на Украине упала ниже показателя Южной Кореи — менее 0,7 ребенка на одну женщину, добавил Ходаковский.

Власти Украины бьют по Белгороду ради продления своего существования

Военный корреспондент Евгений Поддубный написал в своем Telegram-канале, что украинские власти, отдавая приказы о нанесении ударов по Белгороду, пытаются продлить собственное существование. Он отметил, что в настоящее время город обстреливают в «почти донецком» режиме.

По мнению военкора, Киев пытается заставить российское командование перебросить часть сил и средств с ключевых направлений, где войска РФ имеют серьезный успех. Еще одной причиной ударов по Белгороду Поддубный назвал информационно-психологическое давление.

Удары ВС РФ по Украине вызвали вопросы о военных возможностях США

Применение российскими войсками ударных беспилотников и ракет различного типа на Украине поставило США и их союзников в затруднительное положение, сообщает Bloomberg. По информации агентства, обстрелы украинской территории ставят под сомнение военные возможности американской стороны.

В материале говорится, что в планы российской армии входит не только уничтожение объектов ВСУ, но и сокращение боеприпасов украинской ПВО. Это, как отмечают эксперты, позволит Москве добиться своих целей на Украине. При этом США не могут предоставить достаточное количество ресурсов Киеву, так как Вашингтон связан аналогичными обязательствами с рядом других государств, подчеркивает агентство.

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