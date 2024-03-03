ВС РФ захватили технику США: новости СВО на вечер 3 марта

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия захватила уцелевшие образцы иностранной техники при штурме Авдеевки, заявил военный отдельного ремонтно-эвакуационного полка. По его информации, речь, в частности, идет о бронетранспортере М113 производства США, который использовался во времена войны во Вьетнаме, а также о британском и турецком бронеавтомобилях. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 3 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Минобороны: ВС РФ уничтожили 450 бойцов ВСУ под Авдеевкой

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили 11 контратак формирований 53-й механизированной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тоненькое, Орловка, Первомайское и Бердычи ДНР. Отмечается, что противник потерял до 460 военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, два орудия «Гиацинт-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». В течение суток были уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата, включая «Байрактар ТБ-2».

Фото: РИА Новости Брошенный украинскими военными американский бронетранспортер М113

Рогов заявил, что в Работино идут ожесточенные бои со встречными атаками

Ожесточенные бои идут в населенном пункте Работино на Запорожской линии фронта в зоне специальной военной операции, сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, боевые действия сопровождаются встречными атаками, при этом инициатива находится в руках российских войск. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Рогов подчеркнул, что Вооруженные силы Украины ощущают натиск российской армии и уже начали переброску подкреплений. Как отметил Рогов, украинские военные пытаются любой ценой выполнить приказ командования по удержанию Работино.

В Турции заявили, что Россия и Украина «достигли военных лимитов» конфликта

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на закрытии Анталийского дипломатического форума заявил, что Россия и Украина достигли лимитов в продолжающемся военном конфликте. По его словам, страны не смогут добиться больших результатов, продолжая вооруженное противостояние, поэтому пришло время мирного диалога. Министр добавил, что Анкара призывает Киев не «признавать оккупированные территории», а лишь достичь прекращения огня.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости Самолет Су-24СМ3 ВС РФ отбрасывает тепловые ловушки над Авдеевкой

Генерал бундесвера Куят: после взятия Авдеевки ВС РФ пойдут на Харьков

Российская армия после взятия Авдеевки нацелится на Харьков, заявил бывший председатель военного комитета НАТО генерал бундесвера в отставке Харальд Куят. По его словам, это видно по активным действиям ВС РФ на Купянском направлении.

Куят добавил, что после всех понесенных потерь положение ВСУ стало крайне тяжелым. По его словам, ВСУ больше не в состоянии вести наземное наступление и боевые действия — украинских военнослужащих слишком мало.

Москалькова: тела погибших при ЧП с Ил-76 пленных могут скоро передать Украине

Тела украинских военнопленных, которые погибли при крушении Ил-76 в Белгородской области, могут передать Киеву в ближайшее время, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, контакт по этому поводу состоялся с омбудсменом Дмитрием Лубинцом 29 февраля.

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