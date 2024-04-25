Новости королевской семьи Великобритании 25 апреля: антихрист, смерть Карла

Фото: Albert Nieboer/Royal Press Europe/Global Look Press

Принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети

Кейт Миддлтон на фоне обнаружения онкологического заболевания сблизилась со своим супругом принцем Уильямом, однако СМИ подозревают, что она могла родить ребенка-антихриста. Какие последние новости о королевской семье Великобритании выходили к 25 апреля?

Как рак повлиял на семью Уильяма и Кейт Миддлтон

Принц Уэльский Уильям и его супруга Кейт Миддлтон стали ближе после того, как у принцессы диагностировали онкологическое заболевание, сообщил изданию Hello! королевский биограф Роберт Джобсон.

«Им обоим приходится нелегко, поскольку они пытаются найти равновесие между психологическим благополучием детей и серьезной болезнью. Однако нет никаких сомнений, что Уильям — опора для Кэтрин», — сказал Джобсон.

По его словам, проблемы со здоровьем монаршей особы только скрепили ее отношения с мужем.

Отмечается, что Кейт возобновила общение с принцем Гарри после того, как публично рассказала о своем онкологическом заболевании. Отношения между ними были испорчены после женитьбы герцога Сассекского на Меган Маркл и еще более усугубились после публикации книги Гарри.

Отмечается, что принц Гарри обратился к Миддлтон после того, как она огласила причину своего длительного отсутствия на публике, и теперь он регулярно отправляет ей «ободряющие сообщения» и поддерживает связь. Как сообщает источник, для Миддлтон возвращение в жизнь близкого человека стало большим событием, она общается с принцем Гарри тепло и приветливо и ясно дала понять, что рада возобновлению общения.

Что известно о принце-антихристе в королевской семье

В Сети распространилось старое видео, которое сделали вскоре после рождения сына Уильяма и Кейт принца Луи в 2018 году. Тогда Миддлтон появилась на публике в платье, очень похожем на наряд актрисы Мии Фэрроу в фильме Романа Полански «Ребёнок Розмари».

Красное платье с белым кружевным воротником сшила для Кейт Миддлтон британский дизайнер Jenny Packham. В 2018 году, сравнивая образ принцессы и героини Мии Фэрроу, журнал Harper Bazaar выражал надежду, что это просто совпадение, потому что в триллере девушка родила дитя дьявола — Антихриста.

Что делать в случае смерти Карла III

Издание Daily Beast сообщило 25 апреля, что разработанный на случай кончины британского короля Карла III план под названием «Менайский мост» регулярно рассматривается в британском правительстве и подвергается обновлениям.

«С планов стряхнули пыль и сейчас их активно обновляют. Этого можно было ожидать, учитывая, что у короля диагностировали рак», — пишет СМИ со ссылкой на источник, близкий ко дворцу.

По данным другого источника, высокопоставленные лица, участвующие в составлении плана на сотни страниц, рассматривают все его аспекты. Учитывается опыт похорон королевы Елизаветы II: чиновники изучают, что было сделано хорошо, а что можно сделать еще лучше при кончине следующего монарха. Другой военный источник отмечает, что в самом факте постоянного пересмотра планов не нужно искать что-то особенное.

«Не только королю приходится пересматривать планы своих похорон. Это делает каждый высокопоставленный член королевской семьи. Уильям и Гарри были еще подростками, когда их попросили спланировать свои похороны. Их просят самостоятельно выбрать музыку, цветы и молитвы, а также тех, кто их будет читать», — отмечает писатель и журналист Кристофер Андерсен.

Букингемский дворец 5 февраля сообщил, что у Карла III выявили рак, не уточнив, какой орган подвергся болезни. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. СМИ отмечают: регулярные поездки Карла в Лондон для лечения позволяют предположить, что он проходит радиотерапию, которая проводится с помощью крупной аппаратуры, которая не нужна для проведения химиотерапии.

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