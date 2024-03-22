Новости королевской семьи Великобритании 22 марта: где Кейт Миддлтон, слухи

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Исчезновение принцессы Уэльской Кейт Миддлтон с глаз публики наглядно показало проблемы Лондона, объявил МИД России. Что сказали во внешнеполитическом ведомстве о королевской семье, что сейчас происходит с Миддлтон, где она?

Что сказал МИД России о королевской семье

22 марта МИД РФ заявил, что ситуация с Кейт Миддлтон стала иллюстрацией проблемы «хронического дефицита честности» официального Лондона. Британские власти и спецслужбы, по заявлению российской стороны, сами «прямо заинтересованы в подобных волнах дезинформации».

«В британской экосистеме лжи и провокаций речь давно не идет даже о сговоре политического класса и спецслужб с масс-медиа для вмешательства во внутренние дела других стран. Российская сторона уже это комментировала. Фактически произошло слияние этих сообществ», — пишет МИД, приводя в пример расследование ресурса Underside.

В МИД привели конкретный пример: британские СМИ обвинили РИА Новости и Sputnik в тиражировании фейка о смерти Карла III, хотя публикации в названных ресурсах по этой теме «имели кардинально противоположный характер».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова объявила пропажу Кейт Миддлтон «попыткой Великобритании решить внутренние и внешние задачи». Четыре месяца вокруг «пропажи» принцессы Уэльской намеренно формируют фейковую кампанию, считают в МИД РФ. По ее словам, зарубежные страны находятся на «низком уровне сопротивляемости информационным операциям, [но говорят], что они лидеры по борьбе с дезинформацией».

А открывать «конференцию по борьбе с фейками» будет сама Кейт Миддлтон, предположила Захарова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Мария Захарова

Что известно сейчас о Кейт Миддлтон, кто ее видел

Согласно официальному заявлению Кенсингтонского дворца, принцесса Уэльская в последнее время мало появлялась на публике, поскольку «дома работала над проектом по улучшению жизней детей в Великобритании». Во дворце указали, что она регулярно получала информацию о ходе своего проекта и «чрезвычайно благоприятных» результатах предпринятых исследований.

После провала с любительски отретушированной фотографией принцессы с детьми — первым фото после операции на брюшной полости в январе 2024 года — принцесса стала чаще появляться на людях. Папарацци сначала удалось застать ее уезжающей из Виндзорского замка. 18 марта появилось видео с принцессой в магазинчике Windsor Farm.

Видео стало предметом спора в соцсетях, пишет The Guardian: одни пользователи доказывали, что оно снято на Рождество; другие утверждали, что в Великобритании уже не существует деревянных домов; а третьи — что изображение было создано нейросетью или что это был двойник принцессы.

Местные жители, живущие в Виндзоре, заявили The Telegraph, что в магазине Windsor Farm регулярно видят наследника престола с женой. Пару нередко можно встретить в городе, их видят на теннисной площадке, вместе с их детьми. Теории, которые высказывают в СМИ и соцсетях, вызывают раздражение у соседей Виндзоров.

Над чем работает Кейт Миддлтон

Как сообщает официальный сайт королевской семьи Великобритании, принцесса Уэльская ведет работу над проектом по обеспечению оптимального раннего детства.

«Встречая немало людей, которые борются с серьезнейшими социальными проблемами — зависимостями, разводами, психическим нездоровьем, самоубийствами и бездомностью, — Ее Королевское Высочество неоднократно видела, что очень часто эти проблемы можно проследить до самых ранних годов жизни человека, до пяти лет», — сообщает страница Королевского фонда принца и принцессы Уэльских.

Королевский центр раннего формирующего детства ведет работу по продвижению раннего детского развития.

Ранее сообщалось, что невестка принцессы Уэльской принцесса Сассекская Меган Маркл готовит новое шоу для Netflix. Телеканалы охотно покупают любую медиапродукцию, связанную с королевскими особами Великобритании, из-за огромной популярности у публики.

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