Новости королевской семьи Британии: страдания Гарри, осложнения Кейт

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Инсайдер In Touch Weekly сообщил, что принц Гарри страдает от одиночества в США. Новости королевской семьи на 13 июня.

Почему страдает Гарри

Источник In Touch Weekly сообщил, что принц оказался полностью отрезан от друзей, приятелей и родственников. Он злится и очень обижается. Порой нервы Гарри оказываются на пределе.

«Реальность такова, что он потерял свое место в высшем обществе Британии... Бывают дни, когда Гарри говорит, что больше не может этого терпеть — пренебрежение, холод, исходящие от дворца, как будто он больше не является частью этой семьи... Его отодвинули в конец комнаты. Есть друзья из прежней жизни, которые не разговаривают с ним из-за преданности королевской семье. Гарри чрезвычайно чувствителен к презрению людей к нему, реальному или мнимому, он стал изолированным и одиноким», — поделился инсайдер.

Он также добавил, что отношение родных и друзей к нему — лишь напоминание, какое место занимает герцог в «королевском порядке вещей», пусть и несколько жестокое.

Надежды Гарри на примирение лишь указывают на то, что он не понимает, какой ущерб нанес отцу и брату своими мемуарами, оболгав их и выставив всю грязь на всеобщее обозрение, добавил собеседник издания. На данный момент принц слишком далек от какого-либо сближения с семьей, и единственным «якорем» для него является супруга Меган Маркл, которая и сама немного встревожена в свете всех событий.

Ранее король Карл III попросил принца Гарри перестать разглашать секреты королевской семьи, сообщил в интервью Daily Mirror королевский биограф Том Куинн. По его словам, монарх пригрозил младшему наследнику последствиями в случае, если тот его ослушается.

«Отец напрямую попросил Гарри не говорить и не писать ничего о семье или его брате, что могло бы вызвать проблемы, и пригрозил последствиями. И все знают, что когда монарх просит тебя сделать что-то и ты не подчинишься, то будут последствия», — сказал Куинн.

Королевский биограф считает, что последние несколько лет Гарри жаловался на обращение со стороны семьи с целью получить извинения родных и не осознавал, что ухудшает свое положение.

«У него была только одна цель — получить извинения и увидеть, как его отец и брат загладили свою вину. Гарри просто не понимает, что жалобы наедине могут сработать, а публичные жалобы только усугубляют ситуацию, а в случае Гарри это означает, что все больше и больше связей с его прошлым разрывается», — добавил Том Куинн.

Что известно об осложнениях при лечении рака Миддлтон

Королевский эксперт Кэти Николл рассказала The Sun, что на начальных этапах лечения Кейт Миддлтон столкнулась с осложнениями. Тогда жене наследника престола пришлось непросто.

«Источники, очень близкие к принцессе Уэльской, сообщили мне, что поначалу у нее были проблемы с лечением. Эта профилактическая химиотерапия — вещь не из приятных. Это случилось после серьезной операции и довольно длительного периода восстановления — никто не хотел бы дополнить проходить лечение», — поделилась Николл.

Эксперт подчеркнула, что борьба была серьезной: Кейт требовалось мобилизовать все свои силы.

«Я успокоилась, когда услышала от более чем одного источника, что кризис миновал, и она пошла на поправку», — резюмировала Николл. Она заверила, что Кейт планирует вернуться к своим королевским обязанностям, когда это станет возможным.

Кейт Миддлтон сконцентрировала все внимание на лечении после того, как у нее диагностировали рак, сообщает издание Life & Style. Инсайдер из близкого окружения королевской семьи рассказал, что принцесса огородила себя от обязанностей, которые могут негативно сказаться на ее выздоровлении. Все свободное от терапии время она проводит с семьей.

«Она просто очень сосредоточена на восстановлении. Принц Уильям волнуется, но она успокаивает его, утверждая, что все будет хорошо. Она даже шутит о том, сколько денег экономит на своем гардеробе, пропуская королевские мероприятия. Кейт чувствует себя ужасно из-за того, что дети волнуются за нее. Она попросила каждого из них выбрать что-то, что они могли бы выполнять все вместе», — заявил инсайдер.

Читайте также:

Королевская семья Британии: последние новости, ужас Кейт, ультиматум Меган

Булимия Дианы, рак Миддлтон, пьянство Маргарет: что губит принцесс Британии

Миддлтон прервала молчание: что сказала больная раком принцесса