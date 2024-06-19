Новости королевской семьи Британии 19 июня: Кейт и Меган могут помириться?

Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Первый выход на публику за долгое время дорого обошелся Кейт Миддлтон. Что с ней случилось, правда ли, что она помирится с Меган Маркл, зачем король Карл ездил на родину Дракулы и сколько стоит ремонт королевского дворца?

Как прошел выход Кейт Миддлтон на публику

Принцесса Уэльская приняла участие в параде Trooping the Colour (вынос боевого знамени гвардейской дворцовой кавалерии в присутствии семьи монарха). Это произошло вопреки прежним заявлениям королевской семьи о том, что из-за состояния здоровья Кейт Миддлтон не удастся посетить парад.

Наблюдатели отметили, что на церемонии 15 июня принцесса Кейт была напряжена. Королевский репортер Кэти Николл заявила Page Six, что уверена: парадный выход стал ударом для здоровья принцессы, страдающей от онкологического заболевания.

«Подготовка к мероприятию отняла огромное количество времени, усилий и энергии. Она долгое время была на ногах. Был момент, когда она наблюдала за парадом… и ей предложили место, которое она с благодарностью приняла. Это всего лишь небольшое признание того, что она уже не так сильна и не так здорова, как была до того, как пошла на лечение», — считает Николл.

Тем не менее источник, связанный с королевской семьей, заявил изданию Closer, что вскоре принцесса Кейт вернется к публике.

«Она знает, что по ней скучают, и готова вернуться к работе как только сможет», — сообщил он.

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Британская королевская семья 16 июня 2024 года

Правда ли, что принцесса Кейт хочет помириться с Меган Маркл

Daily Star утверждает, что имидж королевской семьи столкнулся с «проблемой увядания». Чтобы не допустить этого, Виндзорам необходимо вернуть в семью принца Гарри и его супругу Меган Маркл.

Издание о знаменитостях Closer пишет, что американская жена принца Гарри незадолго до парада Trooping the Colour в Лондоне сделала первый шаг и «протянула Кейт оливковую ветвь». В этом источник видит и момент личной выгоды.

«Меган отчаянно пытается выглядеть более крупной личностью и положить конец этой вражде, показав себя своего рода королевским миротворцем. Это может только улучшить ее имидж. И, несмотря на все их прошлые проблемы, она сочувствует Кейт — она может только представить, насколько тяжелой для нее должна быть эта ситуация. Меган ясно дала понять, что ей не хотелось бы ничего большего, кроме как выйти за рамки всей драмы и найти путь к примирению. Она готова отпустить гнев и обиду», — рассказал источник.

Поедет ли король Карл III в США

The Mirror пишет, что пожилой король Карл III может совершить визит в Америку. Визит, предположительно, будет частным: дедушка скучает по внукам — принцу Арчи и принцессе Лилибет, детям принца Гарри и Меган Маркл.

Королевский биограф Том Квинн заявил, что король уже некоторое время планирует поездку в США. Однако выезд короля сопровождается огромным количеством подготовки и предосторожностей, поэтому является «отдаленной возможностью». Тем не менее король Великобритании вполне в состоянии совершать частные визиты — так, он неофициально посетил родину Дракулы.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Король Великобритании Карл III

«Король Карл совершил много частных визитов в другие страны: например, в СМИ не освещался его визит в Трансильванию, чтобы посетить свою недвижимость. Так что, вполне возможно, он сможет посетить принца Гарри и его детей в Калифорнии. Он отчаянно хочет увидеть их и переживает, что Арчи и Лили могут не запомнить, каким он хотел быть добрым дедушкой», — заявил Квинн.

Cox and Kings сообщает, что у Карла III два имения в Трансильвании: в 2006 году он купил гостиницу XVIII века в деревне Вискрь и поместье Маланкрав в деревне Заланпатак. Оба эти места располагаются в 100 км от замка Бран, который Брэм Стокер назвал «замком Дракулы» в своем знаменитом романе. Исторического Влада III Цепеша Дракулу связывают с замком Поенарь, который в путеводителях называют «настоящим замком Дракулы».

Как идет ремонт Букингемского дворца

The Daily Mail пишет, что парад Trooping the Colour в 2024 году отмечает важную веху в истории Букингемского дворца: заканчивается ремонт и обновление Восточного крыла, которое вскоре впервые откроется для публики. Стоимость ремонта оценивается в £369 млн (39,2 млрд руб). В ходе ремонта, который продолжался с 2017 года, проложили больше 300 км проводов и заменили водопроводную систему, которая не ремонтировалась с 1950-х.

«Букингемский дворец является национальным достоянием, и ремонт сделает его более открытым для публики. Король хочет, чтобы он был „народным дворцом“. Он хочет открыть его, чтобы там можно было проводить званые мероприятия и туристические прогулки», — сообщил источник, связанный с королевской семьей.

Читайте также:

Урон здоровью, трудности: чем обернулся долгожданный выход Миддлтон

Новости королевской семьи Британии 13 июня: Кейт Миддлтон вышла на связь

Королевская семья Британии: последние новости, как сейчас выглядит Миддлтон