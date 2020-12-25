Нового президента Молдавии обвинили в попытке разжечь языковой конфликт

https://static.news.ru/photo/bbc9e9fa-46a8-11eb-9746-fa163e074e61_660.jpg Майя Санду Фото: EPA/TASS

Новый президент Молдавии Майя Санду обещала не разжигать языковой конфликт, однако верить её словам нельзя. Доказательством тому служит переименование государственного языка на сайте национального лидера. С таким заявлением выступил молдавский депутат-социалист Никита Цуркан.

Страница главы молдавского государства сменила язык после вступления Санду в должность. Примечательно, что молдавский язык является диалектом румынского и между ними есть незначительные различия.

В 2013 году Конституционный суд Молдавии принял решение, что государственным языком в стране будет румынский. Это прописано в декларации страны о независимости, но конституция Молдавии определяет государственный язык как молдавский.

Как подчеркнул Цуркан, изменение языка на сайте говорит о том, что обещаниям Санду о недопустимости разжигания конфликта на лингвистической почве не суждено сбыться. Также он сказал, что указанными коррективами новый президент пытается решить все проблемы, не выходя из социальных сетей.

У нас богатая история, традиции, мы должны гордиться тем, что у нашего народа есть своя страна. В том числе мы должны отстаивать название языка, на котором говорили наши предки, а это именно молдавский язык. И существование молдавского, а не румынского языка доказывают многочисленные документы, — цитирует депутата РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, решение поменять государственный язык на странице президента Молдавии Майи Санду на румынский является вызовом для молдаван, гагаузов и русскоязычных граждан, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.