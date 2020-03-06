Депутаты Верховной рады освистали нового главу украинского кабмина Дениса Шмыгаля за предложение пустить воду в Крым.
Мы будем поставлять в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья, хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями, — заявил Шмыгаль.
Однако в зале на такое предложение отреагировали неоднозначно.
Ганьба (позор. — NEWS.ru)! — начали скандировать парламентарии.
Глава правительства заявил, что считает поставки воды прямой обязанностью Киева.
NEWS.ru писал ранее, что зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала Украину к межгосударственным переговорам по поставкам воды в Крым.
Добавьте наши новости в избранные источники