https://static.news.ru/photo/1d038510-5fa4-11ea-93bd-fa163e074e61_660.jpg Денис Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль/Facebook

Депутаты Верховной рады освистали нового главу украинского кабмина Дениса Шмыгаля за предложение пустить воду в Крым.

Мы будем поставлять в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья, хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями, — заявил Шмыгаль.

Однако в зале на такое предложение отреагировали неоднозначно.

Ганьба (позор. — NEWS.ru)! — начали скандировать парламентарии.

Глава правительства заявил, что считает поставки воды прямой обязанностью Киева.

NEWS.ru писал ранее, что зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала Украину к межгосударственным переговорам по поставкам воды в Крым.