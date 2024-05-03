Новое «ужасное» оружие России для прорыва вызвало тревогу на Западе Die Welt: новое оружие России ТОС-3 «Дракон» превращает в руины целые кварталы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия разрабатывает оружие для прорыва, пока Украина вынуждена концентрироваться на обороне, сообщило издание Die Welt. В газете описали возможности новой российской тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон».

Первый прототип ТОС-3 впечатлил немецких обозревателей тем, что каждая пусковая установка системы способна выпускать ракеты с термобарическими боеголовками, которые обладают большой разрушительной силой. В издании назвали «Дракона» оружием прорыва, которому не могут противостоять даже бункеры. По данным Die Welt, один залп ТОС-3 способен разрушить до состояния руин несколько городских кварталов.

В отличие от ТОС-1 «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка», новая модификация огнеметной системы неуязвима для украинских FPV-дронов, так как может выпускать ракеты на дистанции до 15 километров, отметили в издании. В Die Welt назвали новое оружие России «ужасным».

Ранее стало известно, что в России в настоящий момент ведется разработка новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3. Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации «Ростех» Бекхан Оздоев отметил, что первая опытная машина уже была произведена. Перспективная машина на гусеничной базе будет оснащена новой пусковой установкой.