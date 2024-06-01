Новое наступление ВС РФ в Запорожье затягивает ВСУ в мешок «Военная хроника»: наступление ВС РФ в Запорожье грозит ВСУ попаданием в мешок

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские подразделения наступают в Запорожской области, что грозит ВСУ попаданием в мешок возле Работино. По данным канала, ВС России продвинулись на два километра западнее и восточнее Нестерянки. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Канал пишет, что данное наступление закрывает в мешок оставшиеся между Работино и Вербовым подразделения украинской армии. «Военная хроника» отмечает, что прорыв российских сил может привести в тыл группировки ВСУ у Орехова, где находятся крупные украинские силы, запасы оружия и техники.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВСУ попали сразу в два котла в зоне СВО. По его словам, украинские силы оказались в ловушке в Волчанске и у Часова Яра. Он отметил, что ВС РФ им перерезали пути снабжения.

До этого корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер сообщил, что российские силы воспользовались ошибкой украинских военных во время ротации личного состава в районе Очеретино и сумели прорвать фронт. По его словам, населенный пункт в Донецкой Народной Республике стал местом проведения ожесточенных боев.