Новое направление удара: как идет наступление в Харьковской области 21 мая

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Самоходная артиллерийская установка «Мста-С» в зоне проведения спецоперации

Российские войска начали наступление на новом направлении в Харьковской области, охватывая Волчанск с востока. Что сейчас происходит в Харькове и области, как идут бои за Волчанск, сколько бригад перебросили ВСУ и какую судьбу предсказали региону?

Что происходит в Харькове и области

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала сообщил, что российские войска контролируют около 40% территории Волчанска. По его словам, северная часть города освобождена, и Волчанск остается «самой горячей точкой» в регионе.

При этом издание «Страна.ua» со ссылкой на российские военные паблики сообщило, что ВС РФ начали наступление на новом участке в Харьковской области — в 15 км к востоку от Волчанска. Идут атаки на позиции ВСУ в районе сел Волоховка, Чайковка, Охримовка и Малая Волчья.

Издание отмечает, что из Волоховки прямая дорога ведет на Белый Колодязь, который называл одной из целей российского наступления главком ВСУ Сырский.

Автор Telegram-канала «Адекватный харьковчанин» сообщил со ссылкой на пленного офицера ВСУ, командующий Харьковской группировкой ВСУ генерал Драпатый считает, что главными задачами украинских войск на ближайшие дни будет удержание плацдарма на правом берегу реки Волчья и высот по сторонам поселка Липцы.

Между тем Telegram-канал «Записки ветерана» утверждает, что военно-политическое руководство Украины требует от ВСУ контрудара в Харьковской области, чтобы выбить российские войска на исходные позиции, для этого продолжается переброска подразделений с других направлений.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции

Какие подразделения ВСУ переброшены в Харьковскую область

«Адекватный харьковчанин» утверждает, что дополнительные силы идут в Харьков непрерывно: четыре бригады переброшены под Липцы и в Волчанск, три размещены в Харькове.

Telegram-канал «Военная хроника» считает, что переброска резервов ВСУ началась с большим опозданием, только через три-четыре дня после того, как начались бои за Волчанск.

«Первоначальные вбросы о переброске 50–60 батальонов на Харьковское направление пока не подтвердились. По предварительным подсчетам, речь о переброске полнокровных бригад с уже открытых направлений фронта в случае с Харьковом не идет вообще. В частности, в районе до сих пор не замечены бригады ВСУ, ранее задействованные для обороны северной границы Украины и Киева. Общая численность батальонов ВСУ, снятых с других участков и переброшенных на Харьковское направление, в данный момент составляет от 3 тыс. до 5 тыс. военнослужащих, что эквивалентно примерно 8–10 батальонам», — указывает «Военная хроника».

Аналитики отмечают, что некоторые бригады переброшены на Харьковское направление лишь «на бумаге», отдельными батальонами и ротами, чтобы создать впечатление, что бригада действует и там, и там. Известно о переброске следующих соединений: 42-я ОМБр из-под Часова Яра, 82-я ОДШБр и 71-я ОПБр из-под Работино, 57-я ОМПБр из-под Синьковки, 36-я ОБрМП из-под Крынок, 129-я бригада ТрО (253-й штурмовой батальон «Арей»), 8-й полк ССО, спецназ ГУР «Кракен» и боевики из «Русского добровольческого корпуса» (внесен в список террористических организаций, запрещен в РФ).

«Военная хроника» отмечает, что возможности по переброске резервов ВСУ постоянно сокращаются, поскольку ВС РФ уничтожают мосты в Харьковской области с применением тактических ракет Х-38МЛ. Усиление обороны ВСУ потребует дополнительного реагирования со стороны группировки «Север», однако его пока нельзя назвать серьезным.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Что известно о ликвидации ПВО под Харьковом

Военный эксперт Борис Рожин обратил внимание на то, что городская рада города Чугуев косвенно подтвердила результаты удара «Искандером» по штабу украинской ПВО в Харьковской области 16 мая. Тогда, по информации Mash, были ликвидированы 35 офицеров в штабе и ещё 20 бойцов, которые охраняли его снаружи. Плюс была уничтожена централизованная система управления ПВО ВСУ в регионе. Удар накрыл расположение 302-го украинского зенитного полка, который укрыли рядом с сельхозпредприятием на краю леса в районе села Старая Водолага.

Чугуевская городская рада сообщила о похоронах оперативного дежурного 302-го зенитного полка майора Юрия Остапенко 16 мая.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что будет с Харьковом

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил о том, что ожидает Харьков. По его словам, армия России не пойдет на штурм мегаполиса.

«Я думаю, они собираются окружить Харьков. Они не собираются осаждать его как таковой или посылать войска в бой улицу за улицей. Все, что нужно сделать, — перерезать линии снабжения, перерезать транспортные пути в город, линии электропередачи. И город будет непригоден для жизни, большинство попытается выбраться оттуда. Думаю, к этому все идет», — приводит его слова «Политнавигатор».

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что в планы России не входит штурм Харькова.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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