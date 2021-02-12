Новое итальянское правительство принято присягу

https://static.news.ru/photo/b4e1ad44-6def-11eb-a23a-96000091f725_660.jpg Фото: Alessandro Di Meo/POOL Ansa/LaPr

Правительство Италии во главе с экс-главой Европейского Центробанка Марио Драги принесло присягу на верность стране. Церемония проходила в Квиринальском дворце присутствии президента Серджо Маттареллы.

Клянусь сохранять верность республике, соблюдать конституцию и законы и исполнять мои обязанности исключительно в интересах народа, — говорится в тексте присяги.

Новые члены кабмина и из руководитель произнесли клятву и подписали соответствующий документ. С этого момента правительство считается действующим.

Трансляцию мероприятия проводил телеканал RaiNews24.

3 февраля президент Италии поручил Драги формирование нового правительства после отставки Джузеппе Конте. 12 февраля экс-глава Европейского ЦБ встретился с главой государства и подтвердил, что согласен стать премьер-министром. Этому предшествовала серия консультаций с политическими партиями, большинство из которых поддержали кандидатуру Драги.

Ряд членов кабинета Конте сохранили свои портфели. Драги уже объявил состав нового правительства. МИД возглавил Луиджи Ди Майо, МВД — Лучана Ламорджезе, министром здравоохранения стал Роберто Сперанца. Дарио Франческини остался во главе Министерства культуры, однако его функции немного изменились. Министерство обороны продолжил возглавлять Лоренцо Гуерини.

В конце января Италия столкнулась с правительственным кризисом. Премьер-министр Джузеппе Конте объявил об уходе в отставку вместе со всем правительством после того, как правящая коалиция потеряла абсолютное большинство голосов в верхней палате парламента страны. Это произошло из-за того, что коалицию покинула небольшая партия бывшего премьера Маттео Ренци «Живая Италия», писал NEWS.ru.