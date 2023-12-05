«Новая система колониализма»: в чем Вовану и Лексусу признался министр ФРГ Вице-канцлер Германии Хабек попался на розыгрыш от Вована и Лексуса

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Роберт Хабек

Вице-канцлер и глава министерства энергетики Германии Роберт Хабек стал жертвой розыгрыша российских пранкеров Вована и Лексуса. Кем они ему представились, что рассказал германский политик о зерновой сделке и состоянии ВСУ?

Как Вован и Лексус разыграли Хабека

Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в своем Telegram-канале рассказали, что под видом некого «высокопоставленного африканского чиновника» смогли поговорить с вице-канцлером Германии. Предупреждения немецких спецслужб, которые три недели назад инструктировали политиков и чиновников на случай звонков «путинских комиков», не помогли.

Главной темой в разговоре пранкеров и замглавы правительства ФРГ стало украинское зерно.

Что рассказал Хабек про украинское зерно

Хабек не стал отрицать, что в рамках «зерновой инициативы» по вывозу продовольствия из Украины африканские страны получили не более 30% зерна, а а се остальное ушло в Европу. Вице-канцлер стал утверждать, что власти России нарочно стараются привлечь внимание к этой теме, чтобы «взять Африку в заложники». Европа, тем временем, старается сделать все, чтобы вывезти зерно.

«Мы пытаемся вывезти пшеницу из Украины разными способами: мы запустили железнодорожный маршрут, мы соединили румынскую гавань с Украиной. Однако это проблема, конечно, очень серьезная, и Путин это знает», — отметил Хабек.

В разговоре вице-канцлер несколько раз призвал «высокопоставленного африканского политика» потребовать от президента РФ Владимира Путина возвращения к зерновой сделке.

«Если бы такой посыл громко и четко прозвучал с африканской стороны, то я думаю, что Путин услышал бы его. Полагаю, вы можете объединить свои силы с ООН, а также с Европой. Я думаю, что давление — это единственный язык, который Путин понимает», — заявил Хабек.

Киев, по его словам, поддержит такие меры: «Украина хотела вывезти все зерно за границу, потому что это хороший способ получить выдержку».

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press Украинские зернохранилища

Что рассказал Хабек про СВО

Вице-канцлер уверен, что конфликт на Украине не закончится в ближайшее время.

«Ситуация на передовой, на поле боя, ожесточенная. Множество солдат умирают каждый день, и не стоит ожидать, что война скоро закончится, непохоже на то. Нам следует ожидать, что война продолжится на протяжении следующего года», — признал Роберт Хабек в разговоре с пранкерами.

Как оценили слова Хабека в России

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил в беседе с NEWS.ru, что в Африке с пониманием относятся к позиции России, и болезненно реагируют на политику Запада. Поэтому едва ли африканцы прислушаются к призывам Роберта Хабека.

«Запад пытается в современном мире утвердить новую систему колониализма», — напомнил Новиков.

В этих условиях страны Африки не желают, чтобы их использовали в качестве инструментов против России и Китая.

«На свои взаимоотношения с Россией они (страны Африки. — NEWS.ru) смотрят сквозь эту призму и нацелены на выстраивание с Москвой долгосрочных отношений», — заявил замглавы комитета.

Кого еще из политиков разыграли Вован и Лексус

Только за минувшую осень российские пранкеры организовали ряд звонков-розыгрышей западным политикам. Те обычно ни о чем не догадывались. В их числе оказались:

премьер Эстонии Кая Каллас, которая заявила пранкерам, что ее страна готова помочь Украине с транзитом зерна, но только если расходы оплатит Евросоюз;

глава правительства Италии Джорджа Мелони, которая призналась, что в Европе уже «устали от Украины» и сказала, что украинцы имеют право героилизовать Степана Бандеру и Романа Шухевича;

премьер-министр Испании Педро Санчеса, который заявил, что переживает за «зерновую сделку» и беспокоится, что Россия получает слишком большое влияние в Африке;

и глава МИД Финляндии Элина Валтонен, которой предложили разместить в Скандинавии ядерное оружие;

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