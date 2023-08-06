Новая серия взрывов раздалась в нескольких частях Украины

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Повторная серия взрывов произошла в Киевской, Хмельницкой и Черкасской областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Кроме того, издание Украина.ру, сообщило о прилете баллистической ракеты в пригород Запорожья. Министерство обороны РФ пока не комментировало эту информацию.

По данным онлайн-карты, по состоянию на 04:05 (московское время) воздушную тревогу объявили почти на всей территории Украины, за исключением Киева, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей.

Ранее Telegram-канал Readovka сообщил об ударе беспилотников по зданию администрации Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины в Киеве. По данным канала, удар был нанесен барражирующим боеприпасом «Герань-2». Взрывом снаряда поврежден угол здания и фасад, в кабинетах выбиты окна, говорится в публикации. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По словам военкора Евгения Поддубного, атака «Гераней» пришлась по зданию организации, обеспечивающей безопасность правительственной связи на Украине. Журналист также добавил, что она занимается закупкой дронов для ВСУ и обеспечивает их работу на фронте.