Новак назвал причину дефицита топлива в Европе Новак связал дефицит топлива в ЕС с введением потолка цен на нефть из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Новак

Дефицит топлива в Европе связан в том числе с введением потолка цен на российскую нефть, заявил в эфире телеканала «Россия 1» вице-премьер России Александр Новак. Он добавил, что топливо из РФ поступает в дружественные страны выше установленного потолка. По его словам, несмотря на дополнительные сложности для России в организации поставок, в итоге это удорожает общую стоимость топлива для европейских и американских потребителей.

Те, кто ввел потолок цен, они и платят более дорогую цену. Поэтому цены практически максимально рекордные на дизельное топливо в той же Европе. И сегодня Европа испытывает дефицит дизельного топлива, — пояснил вице-премьер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономика Евросоюза находится около нулевой отметки после того, как страны объединения стали отказываться от российских энергоресурсов. Глава государства подчеркнул, что многие годы именно они обеспечивали их экономическое и социальное благополучие, теперь же промышленное производство в ЕС оказалось в отрицательной зоне.

1 октября стало известно, что цены на бензин и дизель резко подскочили в США на фоне масштабного сокращения добычи Москвой и Эр-Риядом. Вместе с этим Россия запретила экспорт топлива, из-за этого котировки нефти устремились к $100 за баррель.