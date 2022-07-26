Политика властей Черногории в отношении Москвы лишила страну российских туристов. Также по местному бизнесу ударил экономический кризис в мире, который заставил людей отказаться от путешествий, рассказывается в сюжете сербского телеканала Nova.
В середине июля на пляже полно мест. Пустые лежаки ждут уставших туристов. В ресторанах не нужно бронировать столики, а в ночных клубах «умоляют» гостей выйти на танцпол, — отметили телевизионщики.
Журналисты Nova добавили, что подобной картины на черногорском побережье в разгар летнего сезона не наблюдалось даже во время бомбардировок Югославии самолетами НАТО. Провальным сезон оказался, в том числе из-за политики Подгорицы в отношении России, откуда когда-то прилетали самолеты полные туристов. Такого мнения придерживаются те, кто живет за счет туризма на побережье. Так, владелец сувенирного киоска по имени Никола, заявил, что текущая ситуация его пугает.
Россияне много лет составляли самую многочисленную категорию туристов в Черногории, а теперь воздушное сообщение с Россией запрещено. Наша политика в отношении этой страны лишила нас туристов и заработка, — подчеркнул Никола.