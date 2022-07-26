Nova: в Черногории поплатились за антироссийские санкции Nova: Черногория терпит убытки из-за отсутствия туристов из России

Политика властей Черногории в отношении Москвы лишила страну российских туристов. Также по местному бизнесу ударил экономический кризис в мире, который заставил людей отказаться от путешествий, рассказывается в сюжете сербского телеканала Nova.

В середине июля на пляже полно мест. Пустые лежаки ждут уставших туристов. В ресторанах не нужно бронировать столики, а в ночных клубах «умоляют» гостей выйти на танцпол, — отметили телевизионщики.

Журналисты Nova добавили, что подобной картины на черногорском побережье в разгар летнего сезона не наблюдалось даже во время бомбардировок Югославии самолетами НАТО. Провальным сезон оказался, в том числе из-за политики Подгорицы в отношении России, откуда когда-то прилетали самолеты полные туристов. Такого мнения придерживаются те, кто живет за счет туризма на побережье. Так, владелец сувенирного киоска по имени Никола, заявил, что текущая ситуация его пугает.