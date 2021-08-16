Норвежский учёный заметил необычное поведение дельфина

Норвежский исследователь Аудун Рикардсен проанализировал случай многочасового контакта с людьми представителя редкого вида дельфинов и пришёл к выводу, что данное поведение необычно для стадных млекопитающих. Об этом сообщает NRK.
Мариеэль Кунгсвульд из провинции Сандвик
Этот случай исследовал учёный-океанолог Арктического университета Аудун Рикардсен. По его словам, данное поведение необычно, раньше данный вид дельфинов сторонился людей и наблюдать за ним было непростой задачей. К тому же китовидный дельфин является семейным животным и появление одиночной особи во фьорде является выдающимся случаем, подчеркнул специалист.
Ранее сообщалось, что в Госдуме готовится законопроект, запрещающий ловлю дельфинов и касаток для дельфинариев. Данная инициатива строится на том, что содержание морских млекопитающих в неволе является, по сути, издевательством над животными, также запросы океанариев провоцируют рост браконьерства.