Норвежский мэр пришел в ярость из-за венка у памятника советским воинам NRK: мэр Киркенеса распорядился убрать венок советским воинам-освободителям

Фото: Thomas Sbampato/imageBROKER.com/Global Look Press

Киркенес, Норвегия

Мэр норвежского муниципалитета Сер-Варангер Магнус Меланд пришел в ярость после того, как российский консул Николай Коныгин возложил венок к памятнику советским воинам в городе Киркенес, сообщает NRK. По его данным, дипломат проигнорировал призывы местных властей воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных освобождению города Красной армией 25 октября 1944 года.

Утром в среду у памятника освобождения в Киркенесе царил полный раздор. Генеральный консул в Киркенесе [Николай Коныгин] проигнорировал призывы не отдавать дань памяти у Монумента освобождения, — подчеркивается в статье.

Российский консул произнес речь и возложил венок советским освободителям Норвегии. Мэра города такие действия привели в ярость, тем более, что российский венок закрыл норвежский.

Мэр Магнус Меланд был в ярости, — отмечает издание.

Градоначальник распорядился убрать российский венок, однако, как указывает NRK, одна из россиянок вернула его на место. Норвежский венок оказался опять закрытым.

Ранее сообщалось, что активисты оппозиционной венгерской партии Jobbik в Будапеште осквернили памятник советским воинам, погибшим во Второй мировой войне в боях против фашистов на территории Венгрии. Они обернули монумент на площади Свободы черной пленкой, после чего опубликовали в соцсетях соответствующие видеокадры.