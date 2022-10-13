Норвежский газовый завод эвакуировали из-за угрозы взрыва бомбы

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Норвежская полиция сообщила о «непонятной ситуации» и эвакуации на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра, который поставляет газ в Великобританию, сообщила телерадиокомпания NRK. По словам мэра Эукры Одда Йоргена Нильсена, причиной эвакуации стала поступившая угроза взрыва бомбы.

Мне стало известно о поступившей угрозе, и на этом основании была начата полная эвакуация, — пояснил Нильсен.

Впоследствии стало известно, что ситуация разрешилась, завод возвращается к работе. Сообщалось, что на место была вызвана охрана из сил норвежского ополчения и полицейское подкрепление. В полиции заявили, что мужчина, сообщивший о заложенной бомбе, известен «по аналогичным делам», однако его имя не раскрывается.

Ранее сообщалось, что датский остров Борнхольм, расположенный вблизи газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», оказался без электричества из-за обрыва кабеля, по которому он получает электроэнергию из Швеции. Владелец электросети подтвердил факт прекращения подачи электричества на всем острове, однако не назвал причину обрыва кабеля, призвав дождаться результатов расследования.

Также в ночь на 10 октября была приостановлена​​подача электроэнергии из Швеции в Польшу. Как заявил представитель компании Svenska Kraftnät, отвечающей за эксплуатацию необходимого кабеля, причиной остановки стала неисправность трансформаторной подстанции на стороне Швеции. Сам кабель, проходящий по дну Балтийского моря, не пострадал.