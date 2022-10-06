Власти Норвегии ограничили доступ в порты российским рыболовным судам

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Рыболовное судно

Власти Норвегии ограничили российским рыболовным судам доступ почти во все порты, сообщила министр иностранных дел королевства Анникен Хюитфельд. Она добавила, что открытыми остаются только три гавани на севере страны, но все суда, которые войдут в них, будут проверяться, передает РИА Новости.

Правительство решило, что российские рыболовные суда будут заходить только в Киркенес, Тромсё и Ботсфьорд. Все суда, прибывающие в эти порты, должны быть проверены, — сказала Хюитфельдт.

В марте министр рыболовства Норвегии Бьорнар Скьяран заявлял, что Осло считает важным поддерживать сотрудничество с Москвой в области рыболовства и поэтому не будет закрывать экономическую зону для рыболовных судов РФ. Он отметил, что забота о сотрудничестве в области рыболовства имеет основополагающее значение для интересов его страны: закрытие портов может вызвать серьёзные последствия для ловли трески.

С 22 сентября Норвегия приостановила соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме, следует из пояснения, опубликованного Иммиграционным директоратом королевства на своем сайте. Россиянам отменена часть послаблений, среди которых заполнение упрощенной документации, бесплатный или сниженный сбор за подачу заявки, сокращение времени рассмотрения документов и безвизовый режим для лиц с диппаспортами.