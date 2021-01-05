Норвежская принцесса сломала копчик на горнолыжном курорте

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит получила серьёзную травму во время катания на горных лыжах перед самым католическим Рождеством.
По данным местного издания Se og Hør, инцидент
После этого ей пришлось провести ночь в больнице, на следующий день кронпринцессу отвезли домой, где она и встретила праздники. Новогодние каникулы монаршая особа провела в постели под наблюдением медиков.
В пресс-службе королевской семьи эту информацию комментировать не стали. Сама принцесса также решила ничего не рассказывать. В своих соцсетях она не публиковала свежих фотографий с октября 2020 года.
Кронпринцесса является опытной лыжницей. На её странице в Instagram до этого публиковались видео, как она катается по заснеженным склонам.
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