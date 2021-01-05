Норвежская принцесса сломала копчик на горнолыжном курорте

https://static.news.ru/photo/807b14c0-50d3-11eb-a022-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит получила серьёзную травму во время катания на горных лыжах перед самым католическим Рождеством.

По данным местного издания Se og Hør, инцидент произошёл на горнолыжном курорте, где 47-летняя монаршая особа отдыхала вместе с семьёй. Она поднималась на вершину склона на подъёмнике и когда уже собиралась спрыгнуть с кресла, её лыжи зацепились друг за друга, и принцесса, неудачно приземлившись, сломала копчик.

После этого ей пришлось провести ночь в больнице, на следующий день кронпринцессу отвезли домой, где она и встретила праздники. Новогодние каникулы монаршая особа провела в постели под наблюдением медиков.

В пресс-службе королевской семьи эту информацию комментировать не стали. Сама принцесса также решила ничего не рассказывать. В своих соцсетях она не публиковала свежих фотографий с октября 2020 года.

Кронпринцесса является опытной лыжницей. На её странице в Instagram до этого публиковались видео, как она катается по заснеженным склонам.

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