Норвежская компания пожаловалась на санкции против России Reuters: санкции ЕС помешали Equinor помочь в расследовании взрывов на «Северных потоках»

Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Введенные Евросоюзом санкции против России не позволили норвежской нефтегазовой компании Equinor принять участие в расследовании подрывов газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», сообщает Reuters. В компании отметили, что власти Норвегии запрещают работать с российским трубопроводом из-за санкционных правил.

Министерство иностранных дел Норвегии уведомило, что работа с трубопроводами будет нарушением предписаний королевства в области санкционной политики, а соответственно, и санкционных правил ЕС, — говорится в сообщении.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа.

Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов отметил, что подрывами российских газопроводов Европе было указано на ее зависимость от США. По его словам, этим терактом страны ЕС заставили платить за газ гораздо дороже.

27 января 2023 года замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что довольна разрушением «Северного потока — 2». Она также предположила, что конфликт на Украине все равно перешел бы в стадию военизированной эскалации, даже если в ЕС не отклонили бы санкции против «Северного потока — 2».