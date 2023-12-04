Норвежец совершил «прыжок смерти» в ледяную воду с 40-метровой высоты Норвежский атлет Сторнес прыгнул в ледяную воду с 40-метровой высоты

Спортсмен из Норвегии Кен Сторнес спрыгнул в ледяную воду с 40-метровой высоты и обновил свой мировой рекорд. Атлет выступает в любительских соревнованиях по прыжкам в воду со скалы.

Видео прыжка Сторнес опубликовал на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Норвежский атлет, который называет себя «последним викингом», нырнул в ледяную воду в зимних условиях в одних плавках. Перед рекордным прыжком с высоты 12-этажного дома он кинул вниз камень, чтобы пробить наледь на воде. Предыдущий рекорд норвежец установил летом 2021 года, когда прыгнул с высоты 31,3 метра.

Житель Новой Зеландии Майк Херд ранее установил новый мировой рекорд в экстремальном виде спорта — банджи-джампинге, спрыгнув с моста 941 раз за сутки. Спортсмен совершал прыжки с оклендского моста Харбор-Бридж. Призовые деньги Херд пожертвовал на помощь людям с нарушениями ментального здоровья.

Ранее в Сочи сразу 20 экстремалов совершили совместный прыжок с самого длинного подвесного моста в России в Ахштырское ущелье. Такой вид прыжка называется мультивей и считается одним из самых опасных, поскольку во время него существует риск столкнуться с другими бейсджамперами.