Норвегия захотела поделиться с Украиной «Морскими королями» Норвегия подняла вопрос о передаче вертолетов «Морской король» Украине

Депутат норвежского парламента Кристиан Тюбринг-Гедде предложил передать Украине вертолеты «Морской король», готовящиеся к утилизации. По его словам, они были выведены из эксплуатации в 2023 году, поэтому Осло может отдать их Киеву бесплатно. Об этом говорится в обращении парламентария к министру обороны Норвегии Бьорну Арилду Граму, передает Lenta.ru.

Германия отправляет на Украину шесть Sea King с оборудованием и запасными частями, а также для обучения пилотов. В этом контексте будет легко добавить норвежский Sea King в ту же программу. <...> Рассмотрит ли министр возможность передачи норвежского Sea King в дар Украине? — говорится в обращении Тюбринг-Гедде.

Ранее сообщалось о планах Нидерландов предоставить Украине €122 млн. Деньги пойдут на приобретение боеприпасов, военной техники и усовершенствование кибербезопасности. На последний пункт будет выделено €10 млн. Эти финансовые ресурсы — часть общего бюджета Нидерландов, выделенного для помощи Киеву в 2024 году. В общей сложности Амстердам предусмотрел для этого €2 млрд, сообщили в пресс-службе правительства страны.