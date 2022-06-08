Норвегия временно закрыла генконсульство в Мурманске

Фото: pexels.com

Флаг Норвегии

МИД Норвегии решил временно закрыть генконсульство в Мурманске с 1 июля, говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. Граждане России смогут обращаться только в посольство в Москве и генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

Пространство для работы генерального консульства в Мурманске по обеспечению норвежских интересов с течением времени существенно сократилось. В условиях практически полного отсутствия деятельности продолжать работу как обычно мы не можем. Поэтому мы временно закрываем генеральное консульство, однако оно откроется вновь, когда это позволит сделать ситуация, — указано в заявлении.

29 апреля Норвегия закрыла грузовое сообщение с Россией. Единственный контрольно-пропускной пункт Стурскуг на границе был закрыт для проезда грузовиков из РФ. Кроме того, кораблям из России было запрещено заходить в норвежские порты.

Ранее стало известно, что власти Норвегии решили направить на Украину около 100 зенитно-ракетных комплексов «Мистраль». Таким образом правительство поддерживает Киев, потому что считает, что конфликт на Украине может затянуться.

Старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Юлия Вильхельмсен считает, что в Норвегии решили передать вооружения Киеву под нажимом Белого дома.