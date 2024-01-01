Норвегия разрешила прямую продажу оружия Украине Норвегия разрешила компаниям продавать оружие и оборонную продукцию Киеву

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Норвегии разрешило местным компаниям прямую продажу оружия и оборонной продукции Украине, о чем говорится в релизе, опубликованном на сайте кабмина страны. В документе указано, что решение вступило в силу с 1 января 2024 года.

Тот факт, что правительство сейчас разрешает прямые продажи Украине, не означает, что мы разрешим прямые продажи оружия странам, находящимся в состоянии войны, на общих основаниях, — подчеркнули авторы релиза.

Теперь норвежские компании могут обращаться в Министерство иностранных дел за лицензией на экспорт для прямых продаж оружия и продукции оборонного назначения на Украину. Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйд отметил, что соответствующее разрешение дали на фоне чрезвычайной ситуации, в которой оказался Осло вместе с союзниками из-за украинского конфликта.

Решение было принято после неожиданного визита президента Украины Владимира Зеленского в Норвегию 13 декабря. Украинский лидер и глава норвежского правительства Йонас Гар Стере провели ряд встреч, посвященных дальнейшей поддержке Киева.

До этого Великобритания и Норвегия решили возглавить новую коалицию по поддержке военных возможностей Украины на море. В британского Минобороны отметили, что организация будет заниматься предоставлением Киеву военных кораблей. Кроме того, лидеры стран Северной Европы сообщали, что Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия продолжат оказывать Украине всестороннюю экономическую, военную и гуманитарную помощь. В соответствующем документе поставили свои подписи премьер Норвегии Йонас Гар Стере, президент Финляндии Саули Ниинисте, премьер Дании Метте Фредериксен и другие.