Норвегия профинансирует Украине покупку средств ПВО МО Норвегии: власти выделят Украине €240 млн на покупку систем ПВО

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Норвегия планирует выделить Украине средства на укрепление противовоздушной обороны, написала в соцсети X пресс-служба Минобороны европейского государства. По данным ведомства, речь идет о сумме в €240 млн.

Норвегия выделит €240 млн на противовоздушную оборону Украины. Сегодня Германия объявила, что поставит Украине еще 100 ракет ПВО Patriot совместно с Данией, Нидерландами и Норвегией. Норвегия внесет в эту инициативу €125 млн, — следует из текста заявления.

Ранее норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере объявил, что Осло за 2024 год увеличит помощь Киеву на $635,5 млн, итоговая сумма за год составит $2 млрд. Такое решение было принято ради безопасности и стабильности в Европе и Норвегии, объяснил политик. Из новой суммы $545 млн направят на военные нужды, констатировал он.

До этого обозреватель Financial Times Лоуренс Фридман заявил, что, предоставив Киеву новую военную помощь на $61 млрд, Запад будет требовать успехов на фронте. Однако, по его словам, эти средства не помогут Украине сдержать наступление России. Напротив, киевские власти могут столкнуться с давлением, чтобы оправдать оказание помощи, резюмировал журналист.

Кроме того, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала украинских союзников быть готовыми, что утвержденный пакет помощи США Киеву может стать последним. При таком раскладе уже сейчас следует разрабатывать план на случай такого стечения обстоятельств, заключила она.