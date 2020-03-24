https://static.news.ru/photo/c64b38a2-6deb-11ea-b673-fa163e074e61_660.jpg Фото: P.Nowack via imago-images.de/Global Look Press

Власти Норвегии продлили до 13 апреля срок действия ограничительных мер из-за распространения коронавируса.

Как сообщила премьер-министр страны Эрна Сульберг, в течение следующих недель в повседневной жизни норвежцев продолжат действовать серьёзные ограничения. Закрытыми останутся вузы, школы и детские сады. Сохраняется рекомендация не выезжать за пределы страны и по возможности не выходить из дома. Кроме того, на улице нельзя собираться группами более пяти человек, при этом расстояние между людьми должно быть не менее одного метра, а в помещениях — не менее двух метров.

Число случаев заражения коронавирусом в Норвегии увеличилось до 2566, за сутки зафиксировано 196 новых случаев инфицирования. От последствий COVID-19 в стране умерли 12 человек, уточняет ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что людей, заражённых коронавирусом, в Норвегии будут в экспериментальном порядке пытаться лечить с помощью лекарств от малярии и от вируса Эбола. Речь идёт о двух препаратах — гидроксихлорохине от малярии и ремлесивире от Эболы, использование которых против коронавируса, по словам медиков, в других странах уже давало положительную динамику.

Согласно последним данным, в мире заразились более 387 тысяч человек. При этом выздоровели свыше 101 тысячи, жертвами заболевания стали 16,7 тысячи человек.

В России зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). За последние сутки количество инфицированных в РФ увеличилось на 57 человек. 22 человека успешно излечились от инфекции.