Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России

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Власти Норвегии присоединились к седьмому пакету антироссийских санкций, введенных Евросоюзом 21 июля. Соответствующее заявление МИД королевства опубликовано на сайте норвежского правительства, передает ТАСС.

Пакет санкций, принятый ЕС 21 июля 2022 года, был включен в норвежское законодательство и сегодня вступает в силу в Норвегии, — говорится в тексте.

В черный список лиц и организаций добавлены Сбербанк, мотоклуб «Ночные волки» и ряд российских военных.

Седьмой пакет санкций в отношении России ЕС ввел 21 июля. Рестрикции предусматривали запрет на покупку российского золота, распространялись на Сбербанк, «Юнармию», фонд «Русский мир», а также на ряд юридических и физических лиц. В числе последних оказались мэр Москвы Сергей Собянин, глава Ростеха Сергей Чемезов, актеры Владимир Машков, Сергей Безруков и другие.

3 августа Швейцария приняла седьмой пакет антироссийских санкций. Ограничительные меры в отношении России коснулись экспорта, импорта или транспортировки золота и изделий из драгметалла из РФ. Под рестрикции также попали услуги, связанные с соответствующими товарами.