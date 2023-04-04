Норвегия присоединилась к десятому пакету санкций против России Норвегия ввела санкции против 87 физических и 34 юридических лиц из России

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Норвегия ввела новые санкции против России, присоединившись к представленному ранее десятому пакету санкций ЕС в отношении Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД королевства. В санкционный список вошли еще 87 физических лиц и 34 — юридических.

Мы должны поддерживать давление на российскую власть и ее сторонников. <...> Норвегия поддерживает Европу и присоединилась ко всем пакетам европейских санкций, — говорится в сообщении.

Ранее Федеральный совет Швейцарии утвердил десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Принятые меры против Москвы вступили в силу в среду, 29 марта. Власти уточнили, что в рамках новых ограничений гражданам РФ запрещается занимать должности в органах управления собственников или операторов объектов критической инфраструктуры.

Также установлены «новые меры контроля и ограничения в отношении экспорта различных товаров двойного назначения» в военно-технической сфере и сфере безопасности, в авиационной и космической промышленности. Ограничения также были введены на ввоз в Швейцарию российских товаров.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что очередной, 11-й по счету пакет санкций Евросоюза в отношении России будет нацелен на борьбу с обходом уже установленных ограничений.