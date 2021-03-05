Норвегия присоединилась к антироссийским санкциям ЕС

https://static.news.ru/photo/69af9f76-7da2-11eb-9e48-96000091f725_660.jpg Фото: Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press

Норвегия присоединяется к санкциям, введённым Евросоюзом против России из-за ситуации с осуждённым на 2,5 года оппозиционером Алексеем Навальным. Страна собирается принять идентичные меры. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили представители пресс-службы королевского Министерства иностранных дел.

Санкции за арест оппозиционера Алексея Навального против четырёх граждан РФ в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека Евросоюз ввёл в минувший вторник. В список попали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников. Кроме того, антироссийские ограничительные меры приняли США. Также американская разведка обвинила российские спецслужбы в отравлении оппозиционера.

Норвегия присоединяется к решению ЕС и введёт меры, идентичные санкциям ЕС, — цитирует сообщение внешнеполитического ведомства королевства РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, руководство Евросоюза не готово переосмыслить свой подход к Москве даже ценой дискредитации себя как серьёзного дипломатического партнёра. Подтверждением тому — новые санкции против РФ. Об этом заявили немецкие парламентарии.

По словам депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Зигберта Дрезе, новые санкции Евросоюза касаются внутренних процедур судебных и правоохранительных властей РФ.