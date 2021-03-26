Норвегия примет решение о судьбе вакцины AstraZeneca в середине апреля

https://static.news.ru/photo/140e2306-8e43-11eb-a8ee-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Решение об использовании в Норвегии вакцины британско-шведской фармкомпании AstraZeneca отложили до середины апреля. Такое решение принял Норвежский институт общественного здравоохранения королевства. Специалисты подсчитали, что необходимо провести дополнительные исследования побочных реакций на препарат.

Мы приняли решение продлить паузу и принять новое решение до 15 апреля, — сказала изданию NRK директор института Камилла Столтенберг.

Аналогичное решение приняли власти Дании, при этом в Швеции, Финляндии и Исландии вакцинацию возобновили для лиц старшего возраста.

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно о ряде случаев гибели людей в Европе после прививки вакциной от компании AstraZeneca. У скончавшихся были выявлены тромбоэмболические осложнения. В нескольких странах вакцинация этим препаратом была временно приостановлена. В частности, в Швеции после вакцинации умерли 37 человек. Медики тщательно исследовали каждый случай и, как следует из промежуточных официальных выводов, ни один из летальных исходов напрямую не связан с прививками. Средний возраст скончавшихся составил 84 года, большинство из них страдали от серьёзных заболеваний до того, как была проведена процедура, говорится в отчёте.

После этого фармкомпания повторно исследовала данные испытаний препарата и понизила показатель его эффективности.