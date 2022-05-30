Klassenkampen: Норвегия поставляет оружие Украине «под нажимом» США Норвежский ученый заявила о том, что Норвегия поставляет вооружение Украине под давлением США

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Норвегия приняла решение по поставкам вооружения Украине «под нажимом» Белого дома, заявила старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Юлия Вильхельмсен. По ее словам, норвежские власти руководствовались двумя мотивами при принятии данного решения, пишет Klassenkampen. С одной стороны, Осло хочет поддержать Киев в конфликте на Украине из личных побуждений, с другой стороны, Норвегия вынуждена осуществлять поставки оружия под давлением Вашингтона.

Вопрос, что посылает Норвегия, нужно рассматривать в разрезе шагов других стран НАТО и США. Надо отдавать себе отчет, что вклад Норвегии естественным образом вписывается в более масштабный вклад Вашингтона, — заявила эксперт.

Ранее стало известно, что власти Норвегии решили направить на Украину около 100 зенитно-ракетных комплексов «Мистраль», сообщили в Министерстве обороны королевства. Таким образом правительство хочет поддержать Киев, потому что считает, что конфликт на Украине может затянуться.

Между тем представитель Минобороны США сообщил, что Вашингтон не в состоянии отследить, куда именно попадает отправленное вооружение. Риск заключается в том, что в дальнейшей перспективе часть отправленного Киеву вооружения «может оказаться в руках других вооружённых сил и ополченцев, которых США не собирались вооружать».