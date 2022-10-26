Норвегия отвергла идею предельной цены на газ

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Представитель пресс-службы Министерства нефти и энергетики Норвегии Стайн Гримсруд сообщил, что страна выступает против порога цен на газ. По мнению чиновников, данный шаг может усугубить проблему нехватки газа в Европе. Норвежское правительство видит в этом угрозу стабильности, пишут «Известия».

Это может усугубить проблему, с которой сталкивается Европа, а именно нехватку газа, — рассказал Гримсруд.

Осло планирует довести поставки газа в Европу до примерно 122 миллиардов кубометров до конца года. Это станет возможным благодаря повторному запуску СПГ — завода Hammerfest LNG.

Официальный Будапешт осуждает стратегию государств Европейского союза по Украине, считая, что санкции Запада против России «провалились», заявил ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По мнению руководителя венгерской дипломатии, его коллег в других странах Евросоюза охватила «риторика войны», из-за которой перспективы достижения мира на Украине все больше отдаляются.

Министр подчеркнул, что Венгрия призывает к немедленному прекращению огня и скорейшим мирным переговорам между официальными лицами России и Украины. Безопасность, экономика и энергоснабжение Европы будут страдать тем больше, чем дольше продлится вооруженный конфликт, считает он.