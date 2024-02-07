Норвегия отказала бывшему бойцу ЧВК «Вагнер» в убежище

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Норвегии отказало гражданину России и бывшему бойцу ЧВК «Вагнер» Андрею Медведеву в предоставлении убежища, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на заявление адвоката мужчины Бринжульфа Ризнеса. При этом отмечается, что власти страны не станут депортировать россиянина, так как эта процедура может быть для него «слишком опасной».

Адвокат Медведева объяснил, что норвежские власти не признали мужчину рядовым бойцом Вооруженных сил России, так как он участвовал в боях на Украине в составе ЧВК «Вагнер». Сам юрист не согласен с этим выводом и считает ЧВК «Вагнер» частью российской армии. По словам Ризнеса, россиянин намерен обжаловать решение норвежского суда. В то же время он подчеркнул, что мужчине не грозит депортация, так как в России он может подвергнуться уголовному преследованию за дезертирство.

Медведев был арестован полицией Норвегии за незаконное пересечение границы в январе 2023 года. По его словам, он является бывшим командиром одного из отделений ЧВК «Вагнер». Позднее бизнесмен Евгений Пригожин подтвердил данную информацию и подчеркнул, что в России Медведев объявлен в розыск «за попытку жестокого обращения с военнопленными».

Как сообщалось ранее, аргентинская полиция задержала гражданина России по запросу Украины. По словам заведующей консульским отделом посольства России в Аргентине Наталии Пустоваловой, мужчина подал прошение о предоставлении политического убежища. Дипломат добавила, что ведомство готово оказать мужчине юридическую поддержку в этом вопросе.