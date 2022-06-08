Норвегия направила на Украину самоходные гаубицы Норвегия передала Киеву 22 самоходные гаубицы М109 с запчастями и боеприпасами

Фото: Pfc. Luis Santiago/Keystone Press Agency/Global Look Press

Самоходная артиллерийская установка M109

Власти Норвегии передали Киеву 22 155-миллиметровые гусеничные самоходные гаубицы М109 с запчастями и боеприпасами, сообщило министерство обороны королевства. В ведомстве отметили, что обучение украинских военнослужащих работе на этой технике проходило в Германии.

Норвегия передала Украине 22 артиллерийских орудия М109 с запасными частями, а также артиллерийские боеприпасы. <...> Вооруженные силы Украины зависят от поддержки Запада и нуждаются в вооружении и технике, — цитируются в сообщении слова министра обороны Бьёрна Арильда Грама.

Минобороны королевства разъяснило, что армия Норвегии недавно заменила свои гаубицы M109 новой артиллерией из Южной Кореи. 22 единицы из старых запасов были переданы Украине. Информацию о будущих поставках Киеву ведомство предпочло не раскрывать.

Сутками ранее российские военные уничтожили aртиллерийскую установку М109, которую укрaинским войскам передала Норвегия. В Сети появилось видео с порaжением данной военной техники.