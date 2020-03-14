https://static.news.ru/photo/03b5c4b2-6600-11ea-b0fa-fa163e074e61_660.jpg Эрна Сульберг Фото: Angelika von Stocki/face to face/Global Look Press

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг рассказал о планах по защите от распространения коронавируса. По её словам, власти страны могут принять решение о закрытии границы.

В настоящий момент правительство рассматривает этот вопрос, передаёт NRK. Соответствующее предложение высказали главы регионов Нурланн и Тромс.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). 31 декабря 2019 года власти КНР официально сообщили об эпидемии неизвестного заболевания. К 14 марта заразились около 145 тысяч человек, 5,4 тысячи умерли, свыше 72 тысяч выздоровели. В России заболели 53 человека, шестерых выписали из больницы.

Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.

Кроме того, Мишустин поручил ФСБ, МВД и МИД РФ разработать документ, временно приостанавливающий с 15 марта пропуск иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.