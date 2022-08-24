Норвегия и Британия поставят Украине беспилотники на $9 млн Норвегия и Британия поставят Украине микробеспилотники Black Hornet на сумму более $9 млн

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Black Hornet Nano

Норвегия и Великобритания договорились о безвозмездной поставке Киеву микробеспилотников Black Hornet на $9,2 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на норвежское министерство обороны. Уточняется, что кроме самих аппаратов на Украину направят запасные части для них, а также обеспечат транспортировку дронов и проведут обучение их операторов. Средства выделены по линии британского фонда, в который Норвегия вложила более $41,1 млн (400 млн норвежских крон).

Норвегия и Великобритания объединили усилия для приобретения норвежских микробеспилотников Black Hornet в рамках пожертвования Украине. Стоимость составит до 90 млн норвежских крон (около $9,2 млн. — NEWS.ru), — говорится в заявлении ведомства.

Микробеспилотники будут закуплены у компании Teledyne Flir. Вес одного такого беспилотника менее 33 граммов. Устройство оснащено двумя видеокамерами, способно развивать скорость до 6 м/с и находиться в воздухе до 25 минут. Дроны такого типа помогают проводить разведку местности и обнаруживать цели.

Минобороны Норвегии также сообщило, что в дополнение Украина получит систему защиты от беспилотников Nightfighter. На ее закупку из фонда выделено около 100 млн норвежских крон (порядка $10 млн).

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над морем продолжают сбивать беспилотники ВСУ. Также он заявил о том, что над городом 23 августа несколько раз срабатывала система ПВО.