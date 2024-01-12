Норвегия захотела ввести новые правила для круизных лайнеров Власти Норвегии запретят визиты работающих на дизельном топливе круизных судов

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Власти Норвегии планируют запретить прием в портах круизных лайнеров, работающих на дизельном топливе, сообщает Express. Эта норма начнет действовать с 2026 года в соответствии с норвежской политикой защиты окружающей среды.

Круизные лайнеры являются причиной самых высоких в мире выбросов на пассажира и километр пути. Такие корабли загрязняют наши фьорды, — пояснил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Ранее сообщалось, что Россия, несмотря на санкции, продолжает совместно работать с Норвегией в области рыболовства, квоты на вылов рыбы в 2024 году уже распределили. Посол РФ в Осло Теймураз Рамишвили заявил, что в 2023 году по вопросу квот прошли заседания ряда рабочих групп российско-норвежской комиссии по рыболовству. Также власти Норвегии намерены создать службу, которая будет осуществлять контроль за экспортом стратегически важных товаров и технологий.

До этого Норвегия отказалась ремонтировать шесть российских рыбопромысловых судов, однако и возвращать их обратно она не стала. Глава Росрыболовства Илья Шестаков выразил надежду, что в скором времени корабли отремонтируют и вернут России, в противном случае это похоже на захват судов. В связи с происходящими событиями необходимо срочно начать работы по организации судоремонта внутри страны, подчеркнул глава Росрыболовства. В качестве площадки он предложил Мурманский рыбный порт после модернизации.