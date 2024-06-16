Норвегия анонсировала новую помощь Украине на $100 млн Власти Норвегии выделят Украине $100 млн на поддержку энергосектора

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Норвегия дополнительно направит $100 млн Украине в качестве поддержки энергосектора страны, говорится в сообщения на официальном сайте правительства Осло. В заявлении указано, что на данный момент Украина лишилась 50% мощностей энергетической инфраструктуры.

Норвегия выделит 1,1 млрд норвежских крон ($100 млн. — NEWS.ru) Украине для обеспечения ее потребностей в электричестве. <...> Норвегия надеется, что новое финансирование сделает возможным восстановление некоторых разрушений и обеспечит энергетическую безопасность на Украине, — говорится в сообщении.

Также из заявления следует, что примерно 10-я часть норвежской помощи выделяется Украине по линии Фонда развития ООН. Уточняется, что деньги направят для организации энергетического снабжения медицинских учреждений в Харьковской области.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон выделит Киеву почти $1,5 млрд на восстановление энергосистемы и гуманитарные нужды. Транши будут проведены по линии Госдепартамента и Агентства по международному развитию.

Отмечается, что $500 млн будут направлены на восстановление украинской энергетики, еще $379 млн — на гуманитарную помощь. Оставшиеся $300 млн будут использованы для закупки средств первой помощи для украинской погранслужбы и правоохранительных органов.